İngiltere'den Kerry'nin açıklamasına yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Esad ile görüşülmesi gerektiği şeklindeki açıklamasına İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin CBS televizyonunda yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmeye yeşil ışık yakmasına İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 'Esad'ın Suriye'nin geleceğinde bir yeri olmadığını' kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond'ın geçen hafta yaptığı açıklamaya atıfta bulunan bakanlık sözcüsü, Hammond'ın şiddetin sona erinceye ve muhalefetle gerçek müzakereler başlayıncaya kadar Londra'nın Esad yönetimine karşı yaptırımlarını sürdüreceği şeklindeki değerlendirmesine dikkat çekti.

Hammond 7 Mart'taki açıklamasında, Avrupa Birliği'nin Suriyeli işadamları ve işletmelere yönelik yaptırım kararlarının Şam tutumunu değiştirinceye kadar devam edeceğini kaydetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise pazar günü CBS televizyonunda yayınlanan söyleşinde, Beşar Esad'ı Suriye'de siyasi geçiş süreci için müzakereye harekete geçirmek konusunda Esad'la görüşmeye hazır olduğunu kaydetmiş ve "Sadece siyasi çözüm söz konusu" diye konuşmuştu.