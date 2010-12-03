-İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E 2 YARDIM HELİKOPTERİ GÖNDERİLDİ LONDRA (A.A) - 03.12.2010 - İngiltere, İsrail'in kuzeyindeki yangın felaketi için, Kıbrıs'taki üssünden, kraliyet hava kuvvetlerine ait iki adet helikopter gönderdiğini bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yangında ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti: "Başbakan David Cameron, Kraliyet Hava Kuvvetlerine, Kıbrıs'tan iki helikopter gönderilmesi talimatı verdi. Bu helikopterler şu anda İsrail'de ve yangının söndürülmesine yönelik uluslararası çabalara destek veriyor. İngiltere, yardım için elinden geleni yapmayı sürdürecektir."