İngiltere'den işkence mağdurlarına tazminat

T24- İngiltere, terör suçlamaları nedeniyle bazıları Guantanamo'daki kampta tutulan işkenceye maruz kalan 10'dan fazla kişiye milyonlarca dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.



Tamamı İngiltere vatandaşı ya da ülkede oturma izni olanlara tazminat ödeme kararının hükümetin açılacak davaların yaratacağı maliyetten ve hassas bazı istihbarat bilgilerinin açıklanmasından kaygı duyması nedeniyle alındığı bildirildi.

Bazıları Guantanamo'da tutulan zanlılar Fas ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerde sorguları sırasında gördükleri işkenceye iştirak ettiklerini söylüyor.

İngiliz istihbarat servisleri ise, işkence yapmadıklarını ve işkenceye göz yummadıklarını savunuyor.

Bişher el Ravi, Cemil el Banna, Richard Belmar, Ömer Deghayes, Binyan Muhammed ve Martin Mubanga adlı kişiler İngiltere hükümeti aleyhine tazminat davası açan kişiler arasında bulunuyor.

Mayıs ayında bir mahkeme, davayla ilgili yaklaşık 500 bin sayfalık belgenin açıklanmasına hükmetmişti.

Guantanamo'daki İngiliz vatandaşları arasında en yakından bilinen Binyan Muhammed, 2002 yılında Pakistan'da gözaltına alınmış, daha sonra Amerikalı güvenlik birimleri tarafından Fas'a gönderilmişti.

Burada yoğun işkenceye hedef olan Muhammed daha sonra Guantanamo'da bulunan tutsak kampında tutulmuştu.

Muhammed'le ilgili incelemelerde, Pakistan'da gözaltında tutulduğu sırada bir İngiliz istihbarat yetkilisinin kendisini ziyaret ettiği, Amerikan merkezi haber alma teşkilatı CIA'nın da İngiltere'yi Muhammed'in hedef olduğu kötü muamele konusunda bilgilendirdiği ortaya çıktı.

32 yaşındaki Muhammed, Fas'ta gözaltında tutulduğu sırada Faslı işkencecilerin kendisine İngiliz iç istihbarat servisi MI5 tarafından hazırlanan soruları sorduğunu da öne sürmüştü.

Muhammed, İngiltere'nin işkenceye katıldığı iddialarının yoğun şekilde tartışıldığı 2009 yılında serbest bırakılmıştı.