-İNGİLTERE'DEN İRLANDA'YA 7 MİLYAR STERLİNLİK YARDIM LONDRA (A.A) - 22.11.2010 - İngiltere'nin, İrlanda'ya yaklaşık 7 milyar sterlinlik yardımda bulunması bekleniyor. İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, borç sorunundan kurtulmak için dün AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yardım planı konusunda anlaşan ''komşu İrlanda'ya ülkesinin doğrudan yardımda bulunacağını'' söyledi. Osborne, İrlanda'yı ''yakın ekonomik komşu'' olarak tanımladı. İngiliz basını, İngiltere'nin İrlanda'ya yardım miktarının 7 milyar sterlin olacağını ve İngiltere'nin komşusundaki krizden etkilenmekten endişe duyduğunu aktarıyor. İrlanda, İngiltere'nin yiyecek ve içecek sektöründe birinci büyük, genelde ise beşinci büyük ihraç pazarı. 62 İrlanda şirketi Londra Borsasında bulunuyor. Ayrıca, İrlanda'daki her birey yılda ortalama 3 bin 600 sterlinini İngiliz ürünlerine harcıyor. Bu arada bugünkü İngiliz gazetelerinin çoğu, İrlanda'nın mali kurtarma paketini kabul etmesine ilişkin haberlere sayfalarında yer veriyor. Times gazetesi, ''Utanç içindeki İrlanda 85 milyar avroluk kurtarma paketini kabul etmeye zorlandı'' başlığını attı. Haberde şöyle denildi: ''Karar, geçen hafta boyunca yardıma ihtiyacı olmadığında ısrar eden İrlanda'nın U dönüşü yaptığını gösterdi. Paketin 80 ile 90 milyar avroyu bulacağı anlaşılıyor ancak nihai rakam üzerinde görüşmeler tamamlanmadı.'' Daily Telegraph gazetesi de, İrlanda'ya verilen kurtarma paketiyle yatırımcıların ikna olmamaları durumunda, avronun baskı altında kalabileceğini ve Dublin hükümetinin borçlanma maliyetinin artabileceğini yazdı. İrlanda'daki krizin bulaşıcı olup olmayacağını sorgulayan Independent gazetesi ise, bazı yorumcuların özellikle Portekiz'in yardım almadan yola devam edebileceği konusunda ciddi şüpheleri olduğuna dikkat çekti. Gazete İspanya'nın hatta İtalya'nın mali açıdan ne kadar güçlü olduğu yolunda şüphelerini dile getirenlerin sayısının da arttığını kaydetti. Financial Times gazetesi, Avro bölgesinin yanıtlaması gereken iki önemli soru olduğunu belirtti ve bu soruları şöyle sıraladı: "Birincisi, İrlanda için hazırlanan kurtarma paketi Avro bölgesinin bir sonraki zayıf halkası Portekiz'de tahvil piyasaları üzerindeki baskıyı rahatlatacak ve üçüncü bir kurtarma operasyonunu bertaraf edebilecek mi? İkincisi ise Avrupalı liderler, -temelde Almanların fikri olan- ve derin mali sıkıntı içindeki Avro bölgesi devletleri için kalıcı kriz çözüm mekanizması yaratmaya yönelik plandan doğan kafa karışıklığını dağıtmakta başarılı olabilecekler mi?'' Daily Telegraph gazetesi, İrlanda'da faaliyet gösteren büyük Amerikan şirketlerinden bazılarının, hükümete uyarıda bulunarak düşük olan kurumlar vergisi oranlarının yükseltilmesi halinde ülkeden toplu şekilde çekilebilecekleri bildirdiklerini kaydetti. Uyarıyı yapan şirketler arasında Microsoft, Hewlett Packard, Intel gibi şirketlerin bulunduğu belirtildi.