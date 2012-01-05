-İngiltere'den İran'a uyarı LONDRA (A.A) - 05.01.2012 - İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, ''İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimi yasa dışı ve başarısız olacaktır'' dedi. Hammond yaptığı açıklamada, küresel ticaretin ana yollarının açık tutulmasına ve işlemesine önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: ''Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının aksaması, bölgesel ve küresel ekonomik büyümeyi tehdit eder. İran'ın böyle bir girişimde bulunması, yasa dışı ve başarısız olacaktır.'' İngiltere ile İran arasındaki ilişkiler, kasım ayında İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyla kopma noktasına gelmişti. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini kapatmış ve ilişkiler en alt düzeye indirilmişti. İran, petrol taşımacılığında kilit önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini açıklamıştı.