İngiltere'den 'ılımlı imam' isteği

İngiltere, "ılımlı imam" peşine düştü. Bu amaçla İngiltere İslami Cemaati üyelerinden oluşan bir heyet Ankara'ya geldi.



İngiltere, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dini Hoşgörü Programı" kapsamında Türkiye'ye büyük ilgi gösteriyor. İngiliz heyeti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ziyaret ederek "İmamlarımızı ılımlılaştırın" talebinde bulundu.



Diyanet ve TBMM'de temaslarda bulunan İngiliz heyeti "İngiltere'deki imamların çoğunun Pakistan ya da Hindistan'dan geldiklerini son derece radikal İslami düşüncelere sahip olduklarını ve ılımlılaştırılmaları gerektiğini, bunu en iyi şekilde Türk imamlar tarafından yapılabileceğini" anlattılar. İngiltere'deki imamları 'ılımlılaştıracak' Türk imamlar istediler.



Daha önce Almanya ve Fransa'daki imamların ılımlılaştırılmasında, Türk dini önderlerinin büyük katkıları olduğunu savunan heyet, "aynı uygulamanın İngiltere'de de yapılmasını" istediklerini dile getirdiler.



Diyanetin, İngiliz heyetine, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında gerekli anlaşmanın sağlanması halinde, Türkiye'den İngiltere'ye camilerde görev yapmak ya da imamları eğitmek üzere imam göderilebileceğini ilettiği belirtiliyor.



90 milyon sterlinlik bütçe



İngiliz hükümeti, geçen nisan ayında 'ılımlı imam programı' için 90 milyon sterlinlik bütçe oluşturmuştu. Program kapsamında, İngiltere'de Müslüman toplumu içinde aşırı uçların güç kazanmasına karşı önlem olarak, Türkiye ve güney Asya ülkelerinden "ılımlı imamların" istihdam edilmesi öngörülüyor.



İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı eylem planına göre, söz konusu imamların istihdamı için yılda 90 milyon sterlin tutarında bir bütçe ayrılacak. Müslümanların aşırı uçlara çekilmesi ve terörün önlenmesi için hazırlandığı belirtilen plan çerçevesinde, cezaevlerinde çalışan imamların sayısı da artırılarak, hükümlüler arasında radikal görüşlerin yayılmasının engellenmesine çalışılacak.



Plan gereği önümüzdeki 3 yılda sadece terörle mücadele alanında istihdam edilmek üzere uzman eğitimi almış 300 ek polisin de kadroya alınması öngörülüyor.





