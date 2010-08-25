İngiltere'den Fransız bankasına ceza

T24- İngiltere Finansal Hizmetler Denetleme İdaresi (FSA), Fransız Societe Generale bankasının Londra şubesine 2,43 milyon dolar para cezası verdi.



FSA'dan yapılan açıklamada, bankanın, Kasım 2007'den Şubat 2010'a kadar olan dönemdeki raporlanabilir banka işlemlerinin yüzde 80 kadarına ilişkin kesin raporları sunmadığı için 2,43 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.



Bankanın kaygıları gidermek için gerekli adımları attığını bildiren FSA, bankanın tavrının ''ciddi bir ihlal'' olduğunu ve verilen cezanın bankanın hatalarının ciddiyetini yansıttığını kaydetti.



FSA'nın finansal suç ve icra direktörü Margaret Cole, ''Banka kayda değer bir süredir işlemlerinin çok büyük kısmıyla ilgili kesin raporu sunmadı. Bu durum, şüpheli piyasa işlemlerini soruşturmak ve ortaya çıkarma konusundaki gücümüze zarar verici etkisi olacağı için kurallarımızın ciddi bir ihlalidir'' dedi.



Societe Generale sözcüsü, Fransız bankasının FSA ile tam işbirliği yaptığını ve gelecekte FSA'ya karşı olan banka işlemlerini rapor etme yükümlülüklerini yerine getirmesini garanti edecek gerekli bütün adımları atmaya devam edeceğini bildirdi.



FSA, dün de Güney Afrika'daki veri toplama merkezine rutin bir transfer sırasında, 46 bin müşterisine ait gizli bilgileri kaybeden Zurich Insurance şirketine 3,5 milyon dolar para cezası vermişti.