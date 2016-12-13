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Dünya

İngiltere'den Erdoğan'a taziye telefonu

İngiltere Başbakanı May, İstanbul'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletti

13 Aralık 2016 02:16

İngiltere Başbakanı Theresa May, İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türk halkının acılarını paylaştığını belirterek, menfur saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

May, saldırıdan derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına taziyelerini iletti.

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