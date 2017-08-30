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Spor

İngiltere'den Cenk Tosun için 'dev' teklif!

İngiliz kulüpleri için transfer dönemi yarın sona erecek

30 Ağustos 2017 19:42

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun için 10 milyon Pound'luk bir teklifte bulundu. 

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve Newcastle United, Beşiktaş'ın golcüsü için rekabete girdi. Ancak ilk davranan ekip, Crystal Palace oldu.

Haberde İngiliz ekibin Cenk Tosun'a önerdiği rakamın da 2.5 milyon Euro olduğu bilgisi yer aldı. 

İngiliz kulüpleri için transfer dönemi 31 Ağustos'ta (yarın) sona erecek.

Beşiktaş'ın şimdiye kadar oyuncu satışından kazandığı en büyük meblağ 13 milyon Euro ile Demba Ba'nın Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya transferi olmuştu. Senegalli golcüyü takip eden isim de; 7.6 milyon Euro ile Ba'yla aynı kaderi paylaşıp, geldikten bir sezon sonra Fransa'nın Lyon takımına transfer olan John Carew olmuştu.

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