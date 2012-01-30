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Dünya

İngiltere'den bu kez veto yok LONDRA (A.A)

30 Ocak 2012 18:02

-İngiltere'den bu kez veto yok LONDRA (A.A) - 30.01.2012 - İngiltere, yeni avro bölgesi mali paketi çerçevesinde AB kurumlarının tüm üye ülkeler tarafından kullanılmasına karşı çıkmayacağını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakan William Hague Brüksel'deki borç krizi zirvesi öncesi BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kullanılmasıyla ilgili bazı yasal endişelerinin olduğunu ancak, yeni paket çerçevesinde AB kurumlarının tüm üye ülkeler tarafından kullanılmasına karşı çıkmayacağını söyledi. Hague, kurumların kullanımında ülkesinin çıkarlarının aksine bir durum olursa harekete geçeceklerini ifade etti. İngiltere, geçen Aralık ayında avro bölgesindeki borç krizini çözmek için tüm AB'nin uyması gereken bir anlaşma değişikliğine gidilmesine karşı çıkarak, anlaşma değişikliğinin "İngiltere'nin çıkarlarına uymadığını ve bağımsızlığının kaybı anlamına geleceğini" bildirmişti.

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