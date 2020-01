İngiltere'den BM'ye çağrı: Hamile 'kadın' değil, hamile 'insan' denmeli

İngiltere hükümeti, Birleşmiş Milletler'e Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde yer alan ‘hamile kadınlar' ifadesinin ‘hamile insanlar' olarak değiştirilmesi çağrısı yaptı. Londranın bu ifadenin kapsamına cinsiyet değiştiren kişilerin de alınmasını hedeflediği aktarıldı.

Times'ın aktardığına göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, BM'den Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde bazı değişiklikler yapılmasını talep etti. Bakanlık, sözleşmedeki ‘hamile kadınlar' ifadesinin ‘hamile insanlar' olarak değiştirilmesi çağrısında bulundu. Hükümetin, böylece cinsiyet değiştiren ve doğum yapan insanların da sözleşmedeki maddelerin kapsamına alınmasını istediği belirtildi.

