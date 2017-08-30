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İngiltere'den BM'ye Arakan çağrısı

Toplantının yarın gerçekleşmesi bekleniyor

30 Ağustos 2017 01:02

İngiltere, Arakan'da yaşananları görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Toplantının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledilmiş, 100 binden fazla Müslüman da yerinden edilmişti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşananları görüşmek için toplantı çağrısı yaptıklarını belirtti.

Rycroft, "İngiltere, Myanmar'daki durumu yarın görüşmek için BMGK'ye talepte bulundu. Arakan'da uzun süredir devam eden sorunların ele alınması gerekiyor. Tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konsey'in konuyu yarın görüşmesi bekleniyor ancak BMGK Başkanlığından henüz toplantıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıklamıştı.

25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği geniş çağlı operasyonlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmiş, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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