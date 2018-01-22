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Dünya

İngiltere'den Afrin'e Zeytin Dalı operasyonuna destek

Özge Düzgün, İstanbul, 22 Ocak, (DHA)-  İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye’nin haklı olduğunu mesajını vererek, Afrin operasyonuna destek verdi

22 Ocak 2018 19:32

Özge Düzgün, İstanbul, 22 Ocak, (DHA)-  İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye’nin haklı olduğunu mesajını vererek, Afrin operasyonuna destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiltere Dışişleri Baknı Boris Johnson, gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayarak, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Afrin\'deki gelişmeleri yakından izliyoruz. Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltma ve önemli hedefe odaklanma amacını paylaşıyoruz: Esad rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç.”

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