İngiltere'den 4 bin Türk'e evlilik vizesi!

T24

Ülkede evlilik vizesine ilişkin verilen bu mahkeme kararı, Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiriyor.Zorla ve sahte evlilikleri önlemek amacıyla, İçişleri Bakanlığı’nın 2008'de uygulamaya koyduğu kanun, AB üyesi ülke vatandaşları olmayan kadın ya da erkeklerin, 21 yaşını doldurmadan, İngiliz vatandaşlığına sahip eşleriyle kalmalarına izin vermiyordu.Kararın emsal oluşturacağı, ancak 21 yaş uygulamasının değiştirilmesinin zaman alacağı belirtiliyor.Her yıl yaklaşık 4 bin Türk vatandaşı İngiliz vatandaşlarıyla evlenerek İngiltere'ye, evlilik vizesi başvurusunda bulunuyor.