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Dünya

İNGİLTERE'DEN "ARAP ORTAKLIK GİRİŞİMİ" LONDRA (A.A)

09 Şubat 2011 22:09

-İNGİLTERE'DEN "ARAP ORTAKLIK GİRİŞİMİ" LONDRA (A.A) - 09.02.2011 - İngiltere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ekonomik ve siyasi gelişmeleri desteklemek amacıyla "Arap Ortaklık Girişimini" oluşturdu. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, bu girişim için ayrılacak 5 milyon sterlin ile İngiltere'nin bölgedeki hükümetler ve uluslararası ortaklarla çalışmasının sağlanacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde konuya ilişkin yer verilen bilgiye göre, girişime sağlanan maddi kaynakla Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki ülkelerde hukukun üstünlüğü ile ifade özgürlüğünün güçlenmesi ve güçlü kurumların oluşturulması amaçlanıyor.   Ayrıca daha "açık toplumların" oluşturulması ve bölgenin gelişimi de hedefleniyor. Arap Ortaklık Girişimi ile özellikle Ortadoğu bölgesinin hedeflendiği belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Arap Ortaklık Girişimi, Arap dünyasının siyasi, sosyal ve ekonomik katılımı konusundaki kısıtlı fırsatları nedeniyle geçen 9 ay içerisinde oluşturuldu" denildi. İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague, son olarak Tunus'ta temaslarda bulunmuş ve bu ülkeye ziyareti sırasında "Arap Ortaklık Girişiminin" oluşturulduğunu ve detaylarını açıklamıştı.

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