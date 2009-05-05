İngiltere'den 16 kişiye giriş yasağı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, toplumda "kin ve nefreti" kışkırttıkları gerekçesiyle çeşitli milletlerden 16 kişinin İngiltere'ye girişine yasak getirdi.



Sabah yayımlanan ve türünde ilk belge niteliği taşıyan 16 kişilik listede, bir Hamas milletvekilinden, bir Yahudi aktiviste kadar çeşitli çevrelerden isimler bulunuyor.



Listede radikal dincilerden, beyazların üstünlüğünü savunanlara kadar çeşitli isimlerin bulunduğuna işaret eden İngiliz medyası, bu isimlerin geçen mart ayını da içine alan 5 aylık dönemde ülkeye girmeyi deneyip giremeyen kişiler olduklarını duyurdu.



2005 yılında çıkartılan terörle mücadele kanunu gereği toplumda kin, nefret gibi duyguları kışkırtan ve terörizmi öven kişilerin ülkeye girişlerinin yasaklanması İçişleri Bakanlığının yetkisine verilmişti.



Yasağı savunan İngiltere İçişleri Bakanı Jacqui Smith, İngiltere'ye girebilmenin bir ayrıcalık olduğunu belirterek, listede aslında 22 ismin bulunduğunu, ancak 6 kişinin adının açıklanmasında kamu çıkarlarına aykırılık gördükleri için bunu yapmadıklarını bildirdi. Smith, ifade özgürlüğünün kimseye nefreti yayma hakkı tanımadığını da kaydetti ve ülkeye girmeleri yasaklanan kişilerin açıkça bu çizgiyi aştıklarını savundu.



Bu kişilerin adlarının açıklanmasıyla bütün dünyaya İngiltere'de ne tür davranışların tolere edilemeyeceğinin gösterilmiş olduğunu da belirten Bakan Smith, İngiltere'nin temel değerlerinin çiğnenmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.



İngiltere İslam Konseyi adına yapılan açıklamada ise, hükümetin görüşleri ne olursa olsun, yasaları çiğnemedikçe belli kişilere karşı yasak getirmesinin kabul edilemeyeceği bildirildi.