İngiltere'deki terör saldırısını IŞİD üstlendi!

İngiltere'de dün (22 Mart 2017) parlamento binası yakınlarında düzenlenen terör saldırısını IŞİD üstlendi. Terör örgütünün yayın organı 'Amaq haber ajansı'nda yer alan açıklamada, saldırının 'halifeliğin bir askeri' tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Londra'da dün yaşanan olayda saldırgan, Westminster köprüsünde aracıyla insanları ezmiş, bir polisi de bıçaklamıştı. Olayda polis memuru ve saldırgan dahil toplam 4 kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, teröristin İngiltere doğumlu olduğunu açıklamıştı. Bu kişinin, geçmişte İngiliz istihbaratı tarafından incelendiğini belirten May, saldırıyı ‘hasta ve ahlaksız’ olarak nitelendirmişti.

Milletvekilinden yaralı polise ilk yardım

Saldırıda bıçakla yaralanan polis memuruna ilk sağlık müdahalesini Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Ellwood yapmıştı. Ellwood, yaralı polise kalp masajı yaparak sağlık görevlilerine yardımcı olmuştu.

İskoçya Parlamentosu 'bağımsızlık' görüşmelerini erteledi

İskoçya Parlamentosu'nda bağımsızlık referandumu konulu görüşmeler, İngiltere Parlamentosu'na yapılan saldırının ardından ertelendi.

Londra'nın sembollerinden ünlü dönmedolap, London Eye da saldırının ardından durduruldu.

Brüksel saldırısının yıl dönümü

Saldırının Brüksel'de meydana gelen terör saldırılarının yıl dönümünde yaşanması da dikkat çekti. 22 Mart 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve metroda gerçekleştirilen terör saldırılarında 32 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.