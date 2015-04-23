İngiltere'deki Survivor'da nesli tükenmekte olan timsahı yediler!

"İngitere'nin Survivor'ı" olarak bilinen programda, Panama’da ıssız bir adada hayatta kalmaya çalışan erkekler takımı nesli tükenmekte olan bir timsahı pişirip yiyince eleştiri oklarının hedefi oldu.

İngiltere’de Channel 4 kanalında yayınlanan “Bear Grylls ile Ada” programdaki yarışmacıların yediği timsahın “Nesli Tükenen Türler Yasası” kapsamında koruma altında olan ve doğada çok nadir rastlanan bir Amerikan timsahı olduğu ve bu hayvanları avlamanın kesinlikle yasak olduğu açıklandı.

Channel 4, yayınladığı basın açıklamasında yaşananları “pişmanlık yaratan bir hata” olarak tanımladı ve “Çekimlere başlamada önce adada yaşayan tüm hayvan türleri ile ilgili bilgi sahibi olmak için uzmanlara danıştık. Ancak Amerikan timsahının adada ya da o bölgede yaşadığına dair bilgi sahibi değildik” dedi.

Bear Grylls’in reality şovu daha önce de programda katılımcılar tarafından yaşanan bazı “zorlukların” yapımcılar tarafından yaratıldığının ve “sıradan vatandaşlar” olarak tanıtılan yarışmacılardan dördünün profesyonel olduğunun otaya çıkması ile eleştirilmişti.