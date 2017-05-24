İngiltere'deki saldırı görgü tanıkları anlattı: Savaş filmi sahnesi gibiydi

Manchester Arena'daki patlama sırasında, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande'nin konseri için alanda bulunan görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı.

BBC 5'a konuşan görgü tanığı Andy Holey, patlamanın konser salonunun fuayesinde eşini ve kızını beklerken meydana geldiğini ve patlamanın şiddetiyle yere düştüğünü aktardı.

Holey, yaşadıklarını 'savaş filmi sahnesine' benzetti:

"Ayağa kalktığımda etrafıma baktım, her yerde cansız bedenler vardı. Sanırım 20-30 cansız beden. Ölü olduklarını söyleyemem ama ölü gibi görünüyorlardı. "Üstleri kanla kaplıydı. Yaptığım ilk şey konser alanına koşup ailemi bulmaya çalışmak oldu." Daha sonra ailesini bulan Holey, 'çocukların ve gençlerin yerde çığlık çığlığa olduğunu' söyledi.

“Bu kadar ucuz kurtulduğum için şaşkınım”

BBC 5 Live'a konuşan bir diğer görgü tanığı Gary Walker da patlama sırasında eşiyle birlikte kızlarının konserden çıkışını beklediklerini aktardı:

"Son şarkının bittiğini duyduk ve sonra bir anda çok güçlü bir ışık, patlama sesi ve duman oldu. Ayağımda, bacağımda ağrı hissettim. "Yanımda duran eşime döndüm, 'Uzanmaya ihtiyacım var' dedi. "Karnından yaralandı, büyük ihtimalle bacağı kırıldı. Benim ayağımda da şarapnelin isabet ettiği yerde küçük bir delik oluştu. Bu kadar ucuz kurtulduğum için şaşkınım."

“Bir patlama oldu sonra bir alev topu görüldü”

BBC Manchester radyosuna konuşan Emma Johnson da, 15 ve 17 yaşlarındaki kızlarını almak için konser alanına gittiklerini söyledi:

"Kesinlikle bir bombaydı. Kesinlikle fuayede patladı. Merdivenlerin başında yukarıdaydık, cam patladı. Hatıra ürünlerinin satıldığı yere çok yakındı. Tüm bina sallandı. Bir patlama oldu sonra bir alev topu görüldü. Biz de hemen çocuklarımızı bulmak için koştuk, ne mutlu ki, olanları anlatabilecek kadar sağlıklı durumdayız."

Anne-Marie de 13 yaşındaki kızıyla konser alanındaydı. BBC 5 Live'a konuşan görgü tanığı "herkesin panik halde olduğunu" söyleyerek şöyle konuştu:

"Bir anda binanın sallandığını hissediyorsunuz… salonun üstünden ve etrafınızdan duman yükseliyor gibiydi. İnsanlar yere yatıyordu, içeride silahlı bir saldırgan olduğunu düşündüm. Ne yazık ki güvenlik de herkes gibi şakın haldeydi, herkes kendi halinde kalmıştı. Bu gece orada çok sayıda tek başına, refakatsiz çocuk vardı. Kendi kendilerine panik halde olan birkaç kız çocuğuna yardım etmeye çalıştım. Benim kızımın yaşlarındaydılar. Herkes birbirinin üstünden geçti”

“Herkes hızla konuşuyordu, üstümüze basılıyordu”

Görgü tanığı Jessica da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Şok ediciydi. Çok büyük bir patlama sesi duydum ve herkes çığlık çığlığa ağlayarak koşuşturmaya başladı. Herkes birbirinin üstünden geçerek çıkmaya çalışıyordu. Şaşkındım, ne olduğunu anlamıyordum. Herkes hızla konuşuyordu, üstümüze basılıyordu."

“Yere düşenler eziliyordu”

BBC Manchester radyosuna konuşan Rachel, 14 yaşındaki kızıyla konser salonundaydı ve kalabalığa takılmamak için erken ayrıldı:

"Dışarı çıkarken büyük bir patlama sesi duyduk. Önce konserde bir şey kaçırdığımızı sandık. Köşeyi döndüğümüzde merdivenlerden inenlerin korkunç izdihamını gördük, insanlar yere düşüyordu. Kızımı tuttuğum gibi kaçtık. Yere düşenler eziliyordu."

“Otelin arkasında toplananlar ellerinde telefon ağlıyordu”

Newcastle'dan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Sebastian Diaz da herkesin panik halde olduğunu söyledi:

"Ariana Grande son şarkısını bitirdi ve çok büyük bir patlama duyuldu. Koşanları gördüm. İçgüdüsel olarak koşuyorduk.

"Bir koridorda durduk, çıkmaz bir koridordu. Çok korkunçtu.

"Ana kapıları buldum, herkes bir yerde ağlıyordu. Otelin arkasında toplananlar ellerinde telefon ağlıyordu."