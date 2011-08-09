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Dünya

İNGİLTERE'DEKİ OLAYLARDA 334 KİŞİ GÖZALTINDA LONDRA (A.A)

09 Ağustos 2011 15:39

-İNGİLTERE'DEKİ OLAYLARDA 334 KİŞİ GÖZALTINDA LONDRA (A.A) - 09.08.2011 - Londra'da şiddet olaylarının başlamasından bu yana 334 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İngiliz futbol takımı Manchester United'ın milli forveti Wayne Rooney, başkent Londra'daki şiddet ve yağmalama olaylarına son verilmesi çağrısında bulundu. Londra'daki karışıklığın üzerinden üç gün geçmesinin ardından Twitter'da yaptığı çağrıda Rooney, "Bu ülkemiz için utanç verici. Lütfen durun" ifadesini kullandı. Bu arada İngiltere'nin yarın Londra'daki Wembley Stadyumunda Hollanda ile yapmayı planladığı dostluk maçı iptal edildi. Olaylar yüzünden polis sayısının yetersiz kalması nedeniyle Londra civarında oynanacak üç Lig Kupası maçının da ertelendiği kaydedildi. Londra polisi, olaylar sırasında güvenlik güçlerini öldürmeye çalıştıklarından kuşkulanılan üç kişiyi gözaltına aldı. Polisten yapılan açıklamada, Londra'nın kuzeybatısındaki Brent semtinde saat 03.00'te iki polis memurunun bir mağazayı yağmaladıklarından şüphelenilen bir otomobili durdurmaya çalıştığını, ancak aracın sürücüsünün durmayarak memurlara çarpıp kaçmaya çalıştığı belirtildi. Polis memurlarından birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerinin de hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, araçtaki üç zanlının daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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