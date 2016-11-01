İngiltere’deki Müslüman kadınlar şeriattan şikâyetçi

İngiltere'de 100'den fazla kadın, şeriat altında maruz kaldıkları muameleden şikayetçi oldu. Ülkede Şeriat mahkemelerinin kadınlara ayrımcılık uygulayıp uygulamadığını ortaya çıkarmak için iki ayrı araştırma yürütülüyor.

Araştırmalardan biri Başbakan Theresa May'in içişleri bakanlığı döneminde başlatılmıştı, diğeri ise Parlamento'daki İçişleri Komitesi tarafından yürütülüyor.

İçişleri Komitesi bugün ilk kez şeriat mahkemelerinin uygulamalarını ele alacak.

Milletvekilleri bu oturumda, araştırmalarda ortaya çıkan bulguları dinleyerek, denetlenmeyen şeriat mahkemelerinin boşanma, aile için şiddet ve anlaşmazlık durumlarında kadınlara ayrımcılık uygulayıp uygulamadığını anlamaya çalışacak.

İngiltere'de şeriat mahkemelerine inceleme

İngiltere'de bir açık mektup yayınlayan bazı kadınlar ise araştırmaların amacının şeriat mahkemelerinde reforma gitmek değil mahkemeleri tamamen yasaklamak olduğunu düşünüyor.

Birleşik Krallık Müslüman Kadınlar Ağı, bu soruşturmalarla kadınlara "siyasi futbol topu" muamelesi yapıldığını söyledi.

İngiltere'deki şeriat mahkemeleri, Müslümanlar'ın anlaşmazlıklarını kendi toplulukları içinde şeriat hukukuna göre çözmelerine olanak sağlayan mahkemeler olarak faaliyet gösteriyor.

Birleşik Krallık Müslüman Kadınlar Ağı'ndan Shaista Gohir ise araştırmaların kadınları küçük görme riski taşıdığını düşünüyor:

"Herkes Müslüman kadınların başına gelen kötü olayları dinlemeyi ve bunlara dikkat çekmeyi seviyor. Ama iş çözüme gelince herkes kendi bildiğinin en iyisi olduğunu sanıyor".

"İnanç karşıtı, özellikle de İslam karşıtı insanların kadın haklarını bir kılıf olarak kullanarak Şeriat konseylerini yıkmak istediğini hissediyorum."

"Eğer yarın veya bir yıl sonra şeriat konseylerini kapatırsanız Müslüman kadınları evlilikleri, hatta şiddet gördükleri evlilikleri içinde içinde hapsetmiş olursunuz, şeriat boşanmaları yeraltına iner."

"Bu da her şeyi şeffaflıktan uzaklaştırır, daha büyük bedellerin ödendiği ve daha ayrımcı hale getirir" diye ekliyor Gohir.

Şeriat mahkemeleri finansal anlaşmazlıklardan boşanmaya kadar her şeyi İslami yasalara göre düzenlemeyi amaçlayan mahkemeler.

Genellikle denetlenmeyen, düzensiz ve genellikle toplumun geri kalanının haberinin olmadığı bu mahkemelerin İngiltere'deki sayıları tam olarak bilinmiyor. Reading Üniversitesi tarafından düzenlenen bir araştırmada ise bu sayının 30 olduğu tespit edilmişti.

İngiltere'de şeriat mahkemelerine rağbet artıyor

Fakat Şeriat Konseylerini uzun zamandır eleştiren Lordlar Kamarası'nın tarafsız üyesi Lady Cox, kadınların bu sistemde mağdur edildiğini düşünüyor. Cox, mahkemelerde reforma gidilmesi için defalarca Parlamento'dan yasa çıkarmaya çalışmıştı.

"O kadar çok Müslüman kadın bana gelip ne kadar çaresiz ve mutsuz olduğunu anlattı ki" diyor Cox ve ekliyor:

"Geçen hafta görüştüğüm bir hanım şeriat konseylerinin kararları nedeniyle intiharın eşiğine gelmişti. Bütün bu sisteme ve nasıl işlediğine bakmamız lazım."

Lady Cox, kadınların İslam'daki konumunu kullanarak şeriat mahkemelerine saldırıldığı suçlamasını ise "tam bir saçmalık" olarak değerlendiriyor:

"Beni destekleyen kadınların bir çoğu kendini ifade etme imkanı verilmeyen Müslüman kadınlar."

İçişleri Komitesi'ndeki İşçi Partisi Milletvekili Naz Shah da şeriat mahkemelerinin asla diğer mahkemelerin yerini tutamayacağını düşünüyor:

"Burada bir ayrımcılık olduğunu ve kadınların haksız muameleye maruz kaldığını kabul ediyorum. Bir yerde ayrımcılık olduğunda mağdurlar çoğunlukla kadındır. Müslüman kadınlarla doğrudan iletişime geçeceğiz".

İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise BBC'nin bu konudaki söyleşi talebini reddetti.