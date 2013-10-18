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Dünya

İngiltere'deki Irak ve Afganistan davaları 'orduyu felce uğratabilir'

Dava açanlar arasında, Irak ve Afganistan'a gönderilen İngiliz askerlerinin kötü muamelede bulunduğu iddia edilen isimlerin yanı sıra, bakanlığın ihmali nedeniyle öldüğü iddia edilen askerlerin aileleri de bulunuyor

18 Ekim 2013 15:30

İngiltere'de Savunma Bakanlığı'na karşı açılan davalarda görülen artışın, ülkenin güvenliği açısından "ciddi sonuçlar" doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Merkez sağ eğilimli düşünce kuruluşu Policy Exhange'in bugün yayımladığı raporda, bu davaların ordunun etkinliğini felce uğratabileceği ve ülkenin güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

Irak ve Afganistan'da savaşların devam etmesi nedeniyle, Savunma Bakanlığı'na karşı açılan dava sayısında artış olduğunu belirten rapor, 2012-13 süresince 5827 dava açıldığını kaydediyor.

Rapora göre, açılan davalar yüzünden bakanlık yılda 36 milyon harcayarak 300'den fazla avukat çalıştırmak zorunda kalıyor.

Fakat insan hakları avukatları, raporun "siyasi" ve "yanlı" olduğunu düşünüyor.

"Hukuk Sisi" başlığını taşıyan rapor, savaş durumunda sivil normların ve İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını eleştirerek bunun silahlı kuvvetleri zayıflatacağı uyarıasını yapıyor.

Bakanlığa karşı dava açanlar arasında, savaşmak üzere Irak ve Afganistan'a gönderilen İngiliz askerlerinin kötü muamelede bulunduğu iddia edilen isimlerin yanı sıra, bakanlığın ihmali nedeniyle öldüğü iddia edilen askerlerin aileleri de bulunuyor.

Rapor, askeri personele dokunulmazlık getirilmesi, Savunma Bakanlığı'nın eylemlerinin "cinayet ve adam öldürme" suçlamalarından arındırılması ve İngiltere'nin askeri operasyonlar sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden muaf tutulması yönünde yasal düzenlemelere gidilmesini öneriyor.

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