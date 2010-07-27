-İNGİLTERE'DEKİ IRAK SORUŞTURMASI LONDRA (A.A) - 27.07.2010 - BM'nin eski silah denetçisi Hans Blix, "ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal etme nedenlerinin saçma olduğunu" belirterek, "Hem İngiltere, hem ABD kuşkulu istihbarata güvendi" dedi. Blix, emekli bürokrat Sir John Chilcot başkanlığındaki heyetin sürdürdüğü, Irak savaşına gitme nedeniyle savaştan sonraki politikaların masaya yatırıldığı "Irak Soruşturması" kapsamında bugün ifade verdi. Irak savaşına gidilme nedeni olan, Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları olduğu iddiası yönünde yapılan araştırmada çok az kanıtın bulunduğunu söyleyen Blix, "Bu kanıtların da çok önemli olduğunu düşünmedim" diye konuştu. İfadesinde savaşa gidilme kararını eleştiren Blix, bu karar için o dönemde ikinci bir BM kararının gerekliliğinin açık olduğunu ifade etti. İngiltere ve ABD'nin kitle imha silahları konusundaki istihbaratının kuşkulu ve zayıf olduğunu belirten Blix, "Hem Londra, hem Washigton kaynaklarının zayıf olduğunu fark etmeliydi" dedi. Blix, bu yöndeki kuşkularını, dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair ve ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a ilettiğini bildirdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen yıl Kasım ayından bu yana yürütülen ve kamuoyunda "Chilcot soruşturması" olarak bilinen soruşturmada şimdiye kadar, Irak savaşına katılma kararının kilit isimlerinden eski Başbakan Tony Blair başta olmak üzere çok sayıda politikacı, bürokrat, diplomat ve yetkili ifade verdi. Bu yıl boyunca sürmesi beklenen soruşturmanın sonunda ise kimse hakkında cezai işlem uygulanmaması, ancak heyetin bir rapor hazırlaması bekleniyor. Hans Blix, 1999-2003 yıllarında BM'nin silah denetçiliği görevinde bulunmuş ve Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olup olmadığını inceleyen bir heyetin başkanlığını yapmıştı. Blix, Irak'ın işgalinin ardından, İngiltere ve ABD'yi Irak'ın oluşturduğu riskleri abartmakla ve savaşı meşru kılacak gerekçeleri güçlendirmek için istihbarat üzerinde oynamakla suçlamıştı.