İngiltere'deki dev kapışmada Guardiola, Mourinho ve Ibrahimovic'i devirdi

Özellikle Barcelona ve Real Madrid'i çalıştırdıkları dönemde "Dünyanın en iyi teknik direktörü kim?" sorusu altında sıkça karşılaştırılan Jose Mourinho ve Pep Guardiola, İngiltere Premiere Lig'de Manchester derbisinde kozlarını paylaştı. Guardiola önderliğindeki Manchester City, Mourinho'nun Manchester United'ını 2-1'le devirdi. City, bu sonuçla United'ın 3 puan önüne geçerek liderliğini sürdürdü.

Saat 14.30'da Old Trafford'da başlayan maçta dikkatler sadece iki teknik adamda değildi. Barcelona'dan eski teknik direktörü Guardiola hakkında sert sözleri bulunan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic de maça damga vuran isimler arasındaydı.

Premier Lig'de geride kalan üç haftada iki takım da çıktıkları üç maçı kazanmıştı. Averajla lider olarak maça çıkan City'de golleri De Bruyne ve Iheanacho attı. Manchester United'ın tek golü ise 42. dakikada Ibrahimovic'ten geldi.

Sahaya cezalı Sergio Aguero'dan yoksun çıkan Manchester City, maça çok hızlı başladı. 15. dakikada De Bruyne ile ilk golü bulan City, 36. dakikada Iheanacho'nun golüyle 2-0 öne geçti. İlk yarının bitmesine 3 dakika kala, Mourinho'nun en büyük silahı İsveçli yıldız Ibrahimovic sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken, kırmızı şeytanlar ikinci yarıya sert ve agresif başladı. Maçın sonuna kadar beraberlik için ataklar geliştiren United, istediği golü bulamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Guardiola 8. galibiyetini aldı

Jose Mourinho ile Pep Guardiola 17. kez karşı karşı karşıya geldi. Bu maç öncesine kadar sadece üç galibiyeti bulunan Portekizli teknik adam, 8 mağlubiyetini aldı. İki teknik adamın karşı karşıya geldikleri maçlarda 6 beraberlik bulunuyor.

Premiere Lig'de puan durumu şöyle: