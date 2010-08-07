İngiltere'de 'zulüm' tartışması

T24- İngiltere'de, Eylül ayında yayımlanacak olan bir raporda, mülteci kamplarında tutulan her üç çocuktan ikisinin hastalandığı veya düşme ve çarpma sonucu yaralandığı belirtiliyor.





Bu çocuklar arasında merdivenlerden düşerek omuzunu kıran 3 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu ifade ediliyor.





İndependent gazetesi, mülteci kamplarında tutulan göçmelerin temel insan hakları için mücade veren 'Medical Justice' adlı örgüt tarafından hazırlanan 'Devlet Destekli Zulüm' adlı raporda,mülteci kamplarında tutulan her üç çocuktan ikisinin düşme ve çarpma sonucu yaralandığı veya hastalandığı bilgisinin yer aldığını yazdı.





Kraliçe'nin parlamentonun açılışı sırasında yaptığı konuşmasında mülteci kamplarındaki sorunu dile getirdiği ve bu konuda hükümetin gerekli önlemler alınacağı yönünde vaadler verdiğini kaydeden gazete, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg'in, yaşananları “ahlaki infial" olarak değerlendirdiği sözlerine yer verdi.





Yarl's Wood, Bedfordshire mülteci kamplarındaki insanlık dışı muamelelere tepki gösteren tutuklu 50 kadının açlık grevine gittiği vurgulanan haberde, Çocuk Komisyonu tarafından yapılan bir araştırma sonunda hazırlanan raporda, söz konusu mülteci kamplarının 'bunaltıcı' ve ' 'zararlı' ortaya çıktığı ifade ediliyor.





Medical Justice ve İskoçya Göçmen Konseyi, hükümete sığınma talepleri reddedilen göçmenlerin çocuklarının gözatına alınmasına son verilmesi çağrısında bulundu.



