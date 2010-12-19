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Dünya

İNGİLTERE'DE YOLCULAR HAVAALANLARINDA MAHSUR KALDI LONDRA (A.A)

19 Aralık 2010 16:12

-İNGİLTERE'DE YOLCULAR HAVAALANLARINDA MAHSUR KALDI LONDRA (A.A) - 19.12.2010 - İngiltere'de etkili olan soğuk ve karlı hava, binlerce yolcunun dün geceyi havaalanlarında geçirmesine yol açtı.  Noel tatili dolayısıyla çok sayıda yolcu seyahat ederken, İngiltere'nin en işlek havaalanı Heathrow'a uçaklar inemiyor.  Heathrow'dan bu sabah itibariyle sınırlı sayıda uçak kalkarken, yetkililer yolculara seyahat etmeden önce havayolu şirketleriyle irtibata geçmelerini öneriyor. Heathrow'un birinci ve dördüncü terminallerinden uçaklar kalkamazken, üçüncü ve beşinci terminallerden sınırlı sayıda uçuşlar yapılıyor.  Londra yakınlarındaki Gatwick havaalanından bu sabah yapılacak 50 uçuş iptal edildi. Stansted, Luton, Exeter, London City, Aberdeen, Birmingham, Bristol, Southampton ve Belfast havaalanlarından da yine sınırlı sayıda uçuş yapılıyor.  Meteoroloji yetkilileri, yollardaki buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor. Birçok şehir arasındaki tren seferleri de yapılamıyor. Ülkenin kuzeyinde kimi yerlerde hava sıcaklığının eksi 26 dereceye kadar düştüğü belirtiliyor.  Bu arada, ülkede karayollarında sürücülerin karşılaştığı sorunları bildirdiği ve yardım istediği "AA" şirketini dün 16 bin kişinin aradığı açıklandı. İngiltere'de soğuk ve karlı hava yüzünden birçok spor müsabakası da iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk ve kar yağışlı havanın bu haftada da etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

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