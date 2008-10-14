İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 5’e yükseldi

İngiltere Merkez Bankası ülkede tüketici fiyat artışının yıllık yüzde 5;e yükselmesinin beklendiğini belirtirken, bunda da en çok yüksek enerji fiyatlarının etkili olduğu bildirildi.



Bu arada perakende fiyat endeksinin ise yüzde 4,9 oranında artış göstermesinin beklendiği açıklandı. Gıda fiyatlarındaki aşırı artışın da enflasyonun hükümetin bu yıl için belirlediği yüzde 2 sınırını aşmasına yol açtığı ifade edildi.



Analistler ise petrolün varil fiyatındaki düşüşlerle birlikte İngiltere;de enflasyon oranının da düşebileceğini kaydetti.



Bu arada haberde yer veren basın-yayın organları tüketici ve perakende fiyat endekslerindeki mal ve hizmet artışlarının enflasyon oranlarını belirlediğine dikkat çekerken, fiyat endekslerinin ekmekten bilgisayara kadar yüzlerce ürünün fiyatlarından oluştuğunu belirterek okurlarına enflasyon konusunda bilgi verdi.

