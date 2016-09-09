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Spor

İngiltere'de yılın kapışması; Mourinho, Guardiola ve İbrahimoviç karşı karşıya...

Manchester United ve Manchester City Cumartesi günü Old Trafford'da kozlarını paylaşacak

09 Eylül 2016 17:49

Özellikle Barcelona ve Real Madrid'i çalıştırdıkları dönemde "Dünyanın en iyi teknik direktörü kim?" sorusu altında sıkça karşılaştırılan Jose Mourinho ve Pep Guardiola bu hafta sonu kozlarını paylaşacak. Dikkatler sadece bu iki isimde değil. Barcelona'dan eski teknik direktörü Guardiola hakkında sert sözleri bulunan İsveçli yıldız Ibrahimovic de Manchester'da sahnede olacak. Manchester City ve Manchester United cumartesi günü saat 14.30'da Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.

Premier Lig'de üç hafta geride kaldı. İki takım da çıktıkları üç maçı kazandı. Averajla City lider durumda. City'de Sergio Aguero'nun, United'ta da Zlatan Ibrahimovic'in üçer golü var.

City'de ilk üç maçı sakatlığından dolayı kaçıran Bacary Sagna hazır duruma geldi. Fransız sağ bek, Guardiola'dan forma bekliyor. Kaptan Kpmpany, İlkay Gündoğan ve Leron Sane de bu hafta antrenmanlara başladı. Barcelona'dan gelen Şilili kaleci Claudio Bravo da kaleye geçebilir. City'nin yıllardır kalesini koruyan Hart, İspanyol teknik adamın isteğiyle kiralandı, Torino'ya gitti. Guardiola'nın diğer seçeneği ise Willy Caballero.

Guardiola'yı en çok üzen ise Sergio Aguero'nun olmaması. Arjantinli futbolcu bu maçta cezalı. Aguero üç maç ceza almıştı. 

Mourinho'nun Manchester United'ında ise yeni transfer Mkhitaryan'ın durumu şüpheli. Luke Shaw ise hazır durumda. 

Jose Mourinho ile Pep Guardiola 16 kez karşılaştı. Portekizli teknik adamın sadece üç galibiyeti var. 6 beraberlik, 7 mağlubiyet diğer istatistikleri. Mourinho, bu sezon Community Shild ile beraber ilk 4 maçını kazandı. Bu seri, Manchester United tarihinde bir ilk. Guardiola da aynı kategoride 5 maçla kulüp tarihine geçmiş durumda. 

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