İngiltere'de yeni saldırı endişesi

İngiltere'de Manchester'daki konser salonuna düzenlenen saldırısı sonrası güvenlik güçleri, yeni terör eylemleri düzenlemeleri muhtemel intihar eylemcilerini aramaya devam ediyor.

İngiltere'de "ciddi" seviyesinde olan terör tehdidi, "kritik" seviyeye çıkarılırken, önemli noktalarda askerler konuşlandırılacağı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May Salı akşamı Londra'da yaptığı açıklamada, Manchester saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen “daha büyük bir grup olduğundan yola çıkıldığını” ifade etti. Şimdiye kadar sadece saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 23 yaşında bir kişi gözaltına alındı.

May, Manchester saldırısından sonra artık ülke genelindeki stratejik yerlerde ve etkinliklerde askerlerin konuşlandırılacağını belirtti. Aynı güvenlik konsepti Fransa'da da uygulanıyor. Fransız polisine askerler destek veriyor.

Almanya da güvenliği arttırdı

Manchester saldırısı sonrası Almanya da Protestan Kilisesi Günü gibi düzenlenecek büyük organizasyonlara yönelik güvenlik önlemlerini arttırdı. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ülkedeki büyük etkinlikler kapsamında organizatörlerin güvenlik planlarının yeniden incelendiğini açıkladı.

Bakan Bild gazetesine yaptığı açıklamada, güvenliğin sadece organizasyonlardan önce değil, bundan böyle organizasyon bitiminde de yoğun şekilde uygulanacağını, insanların etkinlik alanlarını terk ederken de yoğun önlemler alınacağını belirtti.

Pazartesi akşamı 21 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük konser salonu olan Manchester Arena'da ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konseri sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi kişi de yaralanmıştı.

İngiliz polisi intihar bombacısının 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu açıklamıştı. Olayın şüphelisi Abedi'nin üzerindeki patlayıcıları, konseri izlemek için salonu dolduran kalabalık dağılmaya başladığı sırada patlattığı düşünülüyor.

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DW/AP/GA/CÖ