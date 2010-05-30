İngiltere'de yeni hükümette ilk skandal

T24 - İngiltere'nin Liberal Demokrat Partili Hazine Bakanı David Laws'un harcamalarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevinden istifa etmesi, "İngiltere'nin yeni koalisyon hükümetinin balayı sona erdi" yorumlarına neden oldu.





Daily Telegraph gazetesinin dünkü sayısında, "Laws'un, vergi mükelleflerinin 40 bin sterlinlik parasını birlikte yaşadığı partnerinin evinde oda kiralamak için kullandığı" iddia edilmişti.





Gazete ayrıca, Laws'un 8 yıl boyunca ayda yaklaşık 950 sterline partneri James Lundie'nin iki ayrı evinde odalar kiraladığını yazmıştı.





Laws olayın ardından özür dileyerek, parayı hemen geri ödeyeceğini söylemiş, ancak daha sonra istifasını açıklamıştı.





Bugünkü İngiliz gazetelerinin çoğunun manşetinden duyurduğu Laws'un istifasıyla ilgili BBC'ye konuşan İngiltere'nin yeni koalisyon hükümetinin işten sorumlu Muhafazakar Partili Bakanı Iain Duncan Smith, "Laws'un istifasından büyük üzüntü duyduğunu" söyledi.







Laws'un yerine Danny Alexander







Laws'un yerini Liberal Demokrat Partili İskoçya Bakanı Danny Alexander aldı. Alexander'ın görevine ise Liberal Demokrat Partili milletvekili Michael Moore getirildi.





Laws, istifasıyla ilgili olarak, Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri David Cameron ile koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti lideri Nick Clegg'i bilgilendirdiğini, ancak kararı tek başına verdiğini söyledi.

