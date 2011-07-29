-İNGİLTERE'DE YARIN KRALİYET DÜĞÜNÜ VAR LONDRA (A.A) - 29.07.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Zara Phillips (30), yarın İngiltere'nin rugby milli takımının kaptanı Mike Tindall (32) ile evlenecek. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki kilisede yapılacak düğün törenine, Kraliçe ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip başta olmak üzere Kraliyet ailesinin tüm mensuplarının katılması bekleniyor. 2003 yılında tanışan çiftin düğün töreninin, Prens William ve Kate Middleton'ın 29 Nisan'da Londra'da yapılan görkemli düğün törenine göre oldukça sade olacağı tahmin ediliyor. Zara Phillips, Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ile ilk eşi Mark Phillips'in çocuğu.