-İNGİLTERE'DE YARIN GREV VAR LONDRA (A.A) - 29.06.2011 - İngiltere'de yarın emeklilik haklarında kesintilere karşı, binlerce kamu çalışanının sokağa dökülmesi bekleniyor. Ülkede son yıllarda en yüksek katılımın olmasının öngörüldüğü grevin, ulaşımda aksaklıklara yol açabileceği, çok sayıda okulun, mahkemenin ve kamu kurumunun kapatılacağı kaydediliyor. İngiliz basını, gümrük yetkililerinden de greve katılacaklar olması nedeniyle özellikle ülkenin liman ve havalimanlarına gelişlerde rötarlar olabileceği konusunda uyarıyor. Greve koalisyon hükümetinin yanı sıra muhalefetteki İşçi Partisi de karşı çıkıyor. Greve, yaklaşık 750 bin kamu çalışanının katılması bekleniyor. İngiltere'deki Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümeti, 2020 yılına kadar emeklilik yaşını 60'tan 66'ya yükseltmek ve emeklilik maaşlarını azaltmak istiyor. Başbakan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Nick Clegg, "grevin ülkeye zarar vereceğini, sorunun çözümünün diyalog olduğunu" söyledi. Ancak sendikalar ile hükümet şimdiye kadar yapılan görüşmelerde anlaşmaya varamadı. İngiltere ve Galler'de yarın öğretmenlerin greve katılımları nedeniyle okulların yüzde 85'inin kapalı olması, ayrıca mahkemelerin, pasaport ve gümrük hizmetleri ile vergi dairelerinin çalışmaması öngörülüyor. İngiliz hükümeti, göreve geldiği geçen yıldan bu yana ülkenin bütçe açığını gidermek ve ekonomiyi iyileştirmek için kamu sektörü başta olmak üzere birçok alanda kesintiye ve vergi artışlarına gitti.