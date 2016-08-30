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Dünya

İngiltere'de yapışık doğan ikizler okula başlıyor

Rosie ve Ruby Formosa 2012 yılında acil bir ameliyatla birbirlerinden ayrılmıştı

30 Ağustos 2016 18:03

İngiltere'de karınlarından yapışık olarak doğan ve yalnızca %20 yaşama şansı verilen ikizler, okula başlamaya hazırlanıyor.

Londralı ikizler Rosie ve Ruby Formosa, 2012'de doğduktan hemen sonra sağlık sorunları yaşamış ve acil bir ameliyatla birbirlerinden ayrılmıştı.

Anneleri Angela Formosa, "Hamileyken okula başladıkları günü görebileceğimi hiç düşünmemiştim, bu inanılmaz birşey." dedi.

İngiltere'de çocuklar ilkokula dört yaşında başlıyor.

 

"İnatçı ve kararlı"

 

Bayan Formosa, 200 bin doğumdan birinde görülen nadir bir durum olan yapışık ikizlere hamile olduğunu anladığında eşi Daniel Formosa ile birlikte "yıkıldıklarını" söyledi.

 

Kızlar Londra'daki University College Hospital UCH'de, anneleri 34 haftalık hamileyken sezaryenle dünyaya geldi.

Doğduktan birkaç saat sonra bağırsakları tıkanınca kentin ünlü çocuk hastanesi Great Ormond Street'te acilen ameliyata alındılar.

35 yaşındaki anne, kızlarının ameliyattan çıkışını beklediği günden beri aradan "bir milyon yıl geçmiş gibi" geldiğini söyledi.

"Onlar da okula başlayacakları için çok heyecanlı. Birbirlerine çok benziyorlar. İkisi de neşeli, inatçı ve kararlı -- ki ben hamileliğimden beri biliyordum bunu. Karnımda büyümeye ve hayatta kalmaya devam ettiklerini görünce anlamıştım karakterlerinin nasıl olacağını."

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