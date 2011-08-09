İngiltere'de yağma ve kundaklama Londra dışına taştı!

T24

Şiddet Londra dışına taştı



Polisten ebeveynlere çağrı

İşsizlik ve yoksulluk

Başkent'e çevre illerden ek polis sevkedilirken, Birmingham ve Bristol kentlerinde de yağma ve kundaklama olayları yaşandığı bildirildi.Olaylar, bir polis memurunun Londra'nın kuzeyindeki Tottenham semtinde 29 yaşında siyah bir genci öldürmesini protesto eyleminin kontrolden çıkmasıyla başlamıştı.Polis, cumartesi günü yaşanan bu olayın ardından patlayan kundaklama ve yağma olayları nedeniyle 334 kişinin gözaltına alındığını, 69 kişinin tutuklandığını açıkladı.Londra'nın güneyindeki Lewisham, Peckham, Croydon, Woolwich, Clapham Junction, doğusundaki Hackney ve Bethnal Green gibi semtlerin yanısıra kentin batısındaki varlıklı semtlerden Notting Hill ve Ealing'de de yağma ve kundaklama olayları yaşandı.Türklerle Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları Hackney'de semt sakinlerinin yağmacıları karşı saldırıyla püskürttükleri haberleri geliyor. Hackney'deki çatışmaların bir polisin bir kişiyi durdurup üzerini aramasından sonra başladığı bildirildi. Üzeri aranan kişide herhangi bir şüpheli nesnenin bulunmadığı bildirildi. Londra'nın kuzeyindeki Sony'nin bir deposu yağmalandıktan sonra ateşe verildi. Kentin güneyindeki Croydon'da da, büyük bir mobilya mağazası kundaklandı.Birmingham kent merkezinde bir grubun gencin dükkan vitrinlerine saldırdığı haberleri gelince bölgeye polis sevkedildi. Kentte polis karakolunun kundaklandığı, Manchester'de bazı otomobillerin yakalandığı, Liverpool'un Toxteth semtinde de maskeli gençlerin sokaklarda olduğu bildirildi. Grubun McDonalds'ın da aralarında bulunduğu bazı dükkanları hedef aldığı bildirildi. Bristol'da ise yaklaşık 150 kişilik bir grubun huzursuzluk çıkardığı bildirildi.Londra Emniyet Müdür Vekili Tim Goodwin ailelelere çocuklarına sahip olmaları çağrısında bulundu. Şiddet olaylarının kontrol altına alınamaması üzerine tatilini yarıda kesen İçişleri Bakanı Theresa May de, ayaklanmayı suç olarak niteledi ve sorumlularının ''yaptıklarının bedelini ödeyeceklerini'' söyledi. Olaylar cumartesi gecesi başlamıştı. Yaklaşık 300 kişilik bir grup, Perşembe günü dört çocuk babası Mark Duggen'ın öldürülmesini protesto için Tottenham semtinde karakol önünde eylem yaptı. Daha önceden suça karıştığı öne sürülen Duggen, polis operasyonu sırasında öldürüldü. Ancak nasıl öldürüldüğü konusunda soru işaretleri var. yetkililer, bu kişinin polise ateş açtığını ve bir memurun yaralandığını söylüyor. Ancak ailesi bunu reddediyor.Görgü tanıklarına göre, karakol önündeki gösteri 16 yaşındaki bir kızçoğunun darp edilmesinden sonra kontrolden çıktı. Protestocular, polise molotof kokteyl attılar. Bir anda alevler içinde kalan bölge hala kordon altında.Tottenham Londra'nın en yoksul bölgelerinden biri. Suç oranları ve işsizlik çok yüksek.Burada açılan her iş için ortalama 54 kişinin başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Burası aynı zamanda, hükümetin bütçe açığını kapamak için yürürlüğe koyduğu kemer sıkma programından en fazla etkilenen bölgelerden biri.Bazı uzmanlar olayları ekonomik belirsizlikten kaynaklanan gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiriyor.Türkiye'den göçmenlerin de yoğun olarak yaşadığı bölgedeki gençler polisin kendilerine önyargılı davrandığını ve sürekli tacize uğradıklarını öne sürüyor.