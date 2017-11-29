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Dünya

İngiltere'de uyuşturucu satıcıları adam öldürme suçundan aklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - İngiltere'de 16 yaşındaki bir kıza sentetik uyuşturucu satan iki kişi, adam öldürme suçundan aklandı

29 Kasım 2017 20:31

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - İngiltere\'de 16 yaşındaki bir kıza sentetik uyuşturucu satan iki kişi, adam öldürme suçundan aklandı.
İngiltere\'nin Birmingham kentinde gerçekleşen olayda 16 yaşındaki Megan Bannister\'a sentetik uyuşturucu satan 29 yaşındaki Jason Burder ve 28 yaşındaki Adam King, mahkeme tarafından ihmal ve uyuşturucu satımı sebebiyle tutuklandı fakat adam öldürme suçundan aklandı. Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleşen olayda, Facebook üzerinden tanışan 29 yaşındaki Jason Burder ve 16 yaşındaki Megan Bannister, 14 Mayıs\'ta buluşmuştu. Kendisini Facebook hesabında 21 yaşında tanıtan Burder\'la sabah saatlerinde buluşan 16 yaşındaki Bannister, Burder ve King\'den sentetik bir uyuşturucu satın almış ve arabalarına binmişti. Annesiyle sabah yedi civarında konuşan Burder, 16 yaşındaki kızı evine götürdüğünü iddia etse de, yaklaşık üç saat sonra gerçekleşen trafik kazasında, Bannister\'ın halen arabada olduğu ve öldüğü belirlendi.
Birmingham Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Burder ve King, arabanın arka koltuğunda üzerinde bir ceketle yatan Bannister\'a acil yardım istemedikleri ve uyuşturucu satmaları sebepleriyle göz altına alındı. Mahkeme yargıcı yazılı bir ifadede, Megan\'ın acil sağlık ihtiyacı ihmalinin üzücü olduğunu söyledi ve \"Açıkça görüldüğü gibi, suçlulardan biri veya ikisi Megan\'a uyuşturucu sattı. Megan\'ın tam olarak neden öldüğünü bilmememiz ve öğrenemeyecek olmamız çok üzücü bir durum\" dedi.
Çarşamba gününe kadar gözaltında tutulacak olan ve adam öldürme suçundan aklanmasının ardından Burder, uyuşturucu bulundurma, uyuşturucu satma  ve dikkatiz araba kullanma suçlarından tutuklanırken, King yalnızca uyuşturucu satma suçu sebebiyle göz altında tutuluyor.

 

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