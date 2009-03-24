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Ekonomi

İngiltere’de üretici fiyatları 49 yıl sonra sıfır oldu

Şubat ayı üretici fiyat endeksi 49 yıldır ilk kez sıfıra düştü. Aynı ay enflasyonu ise öngörülemeyen bir artışla yüzde 3,2 oldu.

24 Mart 2009 02:00

İngiltere'de Şubat ayı üretici fiyat endeksi 49 yıldır ilk kez sıfıra düştü. Şubat ayı enflasyonunda ise öngörülemeyen bir artış yaşanarak yüzde 3,2 oldu.

Üretici Fiyat Endeksinin Ocak ayındaki binde 1'lik orandan şubat ayında sıfıra düşmesinin ardından değerlendirme yapan uzmanlar, fiyatlardaki düşmenin devam etmesi halinde bunun deflasyona yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tüketici fiyat endeksinin ise beklenmedik biçimde yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldiği açıklandı.

İngiltere’de şubat ayında enflasyon yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de Ocak ayında yüzde 3 olan yıllık bazda enflasyonun Şubatta yükselerek yüzde 3,2'ye çıktığı belirtildi.

Ekonomistler, İngiltere'de enflasyonun Şubat ayında yüzde 2,6 olmasını öngörmüşlerdi.

İngiltere'de enflasyonun hedef enflasyon olan yüzde 2'nin üzerine çıkması yüzünden Merkez Bankası Başkanı Mervyn King'in hükümete enflasyonun neden yüksek çıktığını içeren bir mektup yazacağı belirliyor.

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