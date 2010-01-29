İngiltere'de üç boyutlu maç yayını başlıyor

T24 - İngiltere'de Sky televizyonu, bu haftasonu ilk kez İngiltere Premiere Ligi'ndeki bir maçı beş kentteki dokuz pubda 3 boyutlu yayınlayacak.





Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ve Manchester United arasındaki maç, Londra, Manchester, Cardiff, Edinburgh ve Dublin kentlerindeki publarda pilot uygulamayı başlatacak.



Sky'ın üç boyutlu futbol yayını Nisan ayında diğer yüzlerce pubda da izlenebilecek.



Daha sonra da Sky+HD abonelerine üç boyutlu futbol yayını hizmeti sunulacak.



Sky aboneleri, özel gözlükler takarak maçları üç boyutlu izleyebilecek.



Üç boyutlu filmlerin sinema salonlarında kullanılması büyük bir ilgiyi beraberinde getirdi.



Üç boyutlu teknolojiyle çekilen Avatar'ın dünyanın en büyük gişe hasılatı yapan filmi oldu.



Üç boyutlu teknolojiye uygun televizyonların da bu yıl piyasaya çıkması bekleniyor.



Sky'ın Stratejik Ürün Geliştirme Müdürü Gerry O'Sullivan 'Üç boyutlu teknoloji sinemalarda büyük ilgi gördü. Sky da aynı üç aynı teknolojiyi kullandığından üç boyutlu spor, film, konser ve dizi yayınına büyük bir talep olacağını düşünüyoruz' dedi.



Gelecek ayki bir rugby karşılaşması da üç boyutlu filme çekilecek ve İngiltere'deki sinemalarda gösterilecek.



Güney Afrika'daki Dünya Futbol Şampiyonası da aynı formatta filme alınacak.



BBC, 2008 yılında İskoçya ve ingiltere arasındaki rugby maçını üç boyutlu göstererek, bir spor karşılaşmasını bu teknolojiyle yayınlayan ilk kanal olmuştu.





