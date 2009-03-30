T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiltere’de tutsat kredilerinde sürpriz artış

Tutsat (mortgage) başvurularının uzun süredir düşüş gösterdiği İngiltere'de, onaylanarak kullanıma hazır hale gelen tutsat kredilerinde, şubat ayında sürpriz bir artı

30 Mart 2009 03:00

Ekonomik krizin etkisiyle, tutsat (mortgage) başvurularının uzun süredir düşüş gösterdiği İngiltere'de, onaylanarak kullanıma hazır hale gelen tutsat kredilerinde, şubat ayında sürpriz bir artış yaşandı.

İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, ocak ayında 32 bin tutsat kredisinin onaylandığı İngiltere'de, şubat ayında ise bu rakamın beklenmedik biçimde arttığı ve 38 bine yükseldiği belirtildi.

Bu arada aynı ayda tutsat geri ödemeleri alanında da bir rekor yaşandığı ve müşterilerin 245 milyon sterlin tutsat geri ödemesi yaptıkları bildirildi. Merkez Bankası yetkilileri, bunun 1993 yılından bu yana kaydedilen en yüksek geri ödeme olduğunu bildirdi.

Ekonomistler, tutsat kredilerine olan ilgideki canlanmayı düşen kredi faiz oranlarına ve ev fiyatlarına bağlarken, bu düşüşlerin tüketiciyi tekrar emlak pazarına dönmek konusunda cesaretlendirdiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24