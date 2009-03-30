İngiltere’de tutsat kredilerinde sürpriz artış

Ekonomik krizin etkisiyle, tutsat (mortgage) başvurularının uzun süredir düşüş gösterdiği İngiltere'de, onaylanarak kullanıma hazır hale gelen tutsat kredilerinde, şubat ayında sürpriz bir artış yaşandı.



İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, ocak ayında 32 bin tutsat kredisinin onaylandığı İngiltere'de, şubat ayında ise bu rakamın beklenmedik biçimde arttığı ve 38 bine yükseldiği belirtildi.



Bu arada aynı ayda tutsat geri ödemeleri alanında da bir rekor yaşandığı ve müşterilerin 245 milyon sterlin tutsat geri ödemesi yaptıkları bildirildi. Merkez Bankası yetkilileri, bunun 1993 yılından bu yana kaydedilen en yüksek geri ödeme olduğunu bildirdi.



Ekonomistler, tutsat kredilerine olan ilgideki canlanmayı düşen kredi faiz oranlarına ve ev fiyatlarına bağlarken, bu düşüşlerin tüketiciyi tekrar emlak pazarına dönmek konusunda cesaretlendirdiğini bildirdi.

