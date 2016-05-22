İngiltere'de Türkiye karşıtı protesto: Türkler, ulusal güvenliğimizi tehdit eder

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalıp kalmayacağının oylanacağı 23 Haziran’daki referandumda ayrılık yönünde kampanya yürüten blok, “Türkiye’nin yakında AB’ye üye olmasıyla, Türkiye vatandaşlarının ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağını” öne sürdü.

“Vote Leave” (Ayrılığa Oy Ver) bloğu, yarından itibaren Türkiye’yi kampanyalarının ana temalarından biri haline getirecek bir poster kullanmaya başlayacak.

AB pasaportunun, Avrupa Birliği’ne açılan bir kapı olarak resmedildiği posterde, “Türkiye (nüfusu 76 milyon) AB’ye katılıyor. Ayrılığa Oy Ver, denetimi yeniden eline al” deniyor.

Kampanya grubunun açıklamasında, Türkiye’de suç ve silah bulundurma oranlarının yüksek olduğu öne sürülüyor, “Türkiye’de doğum oranı o kadar yüksek ki, sadece sekiz yıl içinde, İngiltere nüfusuna Türkiye’den bir milyon kişi katılabilir” ifadesi yer alıyor.

Açıklamada şöyle deniyor:

“Bu durum sadece kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturmakla kalmayacak, İngiltere’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit de oluşturacak. Türkiye’de suç oranı, İngiltere’dekinden çok daha yüksek. Silah tasarrufu çok daha yaygın. AB’nin serbest dolaşım yasaları nedeniyle, hükümet, Türk suçluların İngiltere’ye girmesini engelleyemeyecek.”

"Önyargılar körükleniyor"

Guardian'a göre Hükümet, Türkiye'nin AB üyeliğinin yakında gerçekleşmesinin beklenmediğini vurgulamasına rağmen, Savunma Bakanlığı müsteşarı Penny Mordaunt "23 Haziran'da İngiltere'nin AB'de kalmasından yana oy kullanmak, yakında AB'ye katıldıklarında burada özgürce dolaşmasına oy vermek demektir" dedi.

Gazete, bu açıklamaların ardından Vote Leave'in "önyargıları körüklemekle" suçlandığını aktardı.

Eski Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Trevor Phillips, Vote Leave'i "çaresizlik içinde manevralar yapmakla" suçladı ve "Göçmenlik konusunun kampanyada tartışılması gerekir. Ancak Vote Leave'in son saldırısı, seviyeyi iyice aşağıya çekmiştir. Burada doğrudan önyargıları hedef aldıklarına kuşku yok. Buradaki oldukça büyük, yasalara uyan, çalışkan Türk toplumunun bunları duyunca ne hissedeceklerini tasavvur edemiyorum" dedi.

Avrupa Bakanlığı müsteşarı David Lidington da, "Türkiye ve Arnavutluk'un beş yıl içinde AB üyesi olacağını söylemek tamamen fantezidir" diye konuştu.

Guardian, Londra'da yaşayan bazı Türkiye kökenlilerin, Türkiye vatandaşlarının "tehdit" olarak gösterilmesine tepki gösterdiklerini aktardı.

Vote Leave kampanyasına, Adalet Bakanı Michael Gove öncülük ediyor. Beş bakan bu kampanyaya destek veriyor.

Başbakan David Cameron ve 16 bakan ise İngiltere'nin AB'de kalmasını istiyor

Son anket

Observer gazetesi için yapılan yeni bir anket, referanduma katılanların yüzde 44'ünün İngiltere'nin AB'den kalmasından yana oy kullanacağına işaret ediyor.

Bu ankete göre, İngiltere'nin AB'den çıkmasını isteyenlerin oranı yüzde 40, kararsızların oranı da yüzde 14.