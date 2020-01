İngiltere'de "Türkiye girmeden AB'den çıkalım" diyenlerin oranı artıyor

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılacak Avrupa Birliği referandumunda geri sayım başlarken, dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden TNS'in yaptığı son anketlere göre "AB'den ayrılalım" diyenlerin oranı öne geçti. Avrupa Birliği'nden ayrılma yanlılarının hedefinde AB ile mülteci anlaşması yapan Türkiye yer alıyor. Türkiye'nin AB'ye girecek olmasıyla İngiltere ve Avrupa'nın göçmen kontrolünü kaybedeceğini iddia eden kampanyanın destekçileri, 76 milyon nüfuslu Türkiye AB'ye girmeden, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkması gerektiğini savunuyor.

Anket sonuçlarına göre, ''AB'den ayrılalım'' diyenler yüzde 47, ''AB'de kalalım'' diyenlerin oranı yüzde 40, kararsızların veya ''oy kullanmayacağım'' diyenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.

TNS, internet üzerinden 7-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket için 2 bin 497 seçmene soru yöneltti. İngiltere'deki You Gov araştırma şirketi ve The Times gazetesinin yaptığı kamuoyu yoklamalarına göre de ''AB'den ayrılalım'' diyenlerin oranı yüzde 49'a yükseldi. You Gov'un son verilerine göre ''AB'den ayrılalım'' diyenler yüzde 49, kalalım diyenler yüzde 39'da seyrederken katılımcıların yüzde 11'i ise "kararsızım" dedi.

Bir başka anket de Telegraph gazetesinin ORB International araştırma şirketine yaptırdığı kamuoyu araştırması oldu. 13 Haziran'a ait verilere göre, AB'den ayrılalım diyenlerin oranı yüzde 49'a yükseldi, kalalım diyenlerin oranı ise yüzde 48 oldu. Bir önceki hafta yapılan anketle karşılaştırıldığında son araştırma sonuçlarında ayrılma yönünde görüş belirtenlerde yüzde 2'lik bir artış gözlendi.

Sonuçları kararsızlar belirleyecek

Diğer yandan kararsızların referandum sonuçlarını belli oranda etkileyeceği belirtiliyor. Londra Ekonomi Okulu'nun (LSE) yaptığı araştırmada da seçmenlerin üçte birine yakınının kararsız olduğu ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 30'una yakını hala kararsızlığını sürdürürken, yüzde 44'ü AB'de kalma; yüzde 42'si ise ayrılma yönünde oy kullanacağını söyledi.

İngiltere'nin en çok satan tabloid gazetelerinden The Sun ise, okuyucularına AB'den ayrılmaları yönünde oy kullanma çağrısı yaptı. Gazete, dün başlattığı kampanyada "Bu, kendimizi demokratik olmayan Brüksel makinesinden ayırmak için son şansımız, şimdi bunu kullanma sırası" ifadeleri ile okuyucularına çağrıda bulundu. The Sun, "Avrupa Birliği'nden çıkarak daha zengin, daha güvenli ve daha özgür olabiliriz" derken buna örnek olarak Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı örnek verdi.

"Ayrılalım" diyenler Türkiye'yi hedef aldı

Diğer yandan, ayrılma kampanyasını yürütenlerin odak noktasını Türkiye'nin AB'ye giriş süreci oluşturuyor. Türkiye'nin AB'ye girecek olmasıyla İngiltere ve Avrupa'nın göçmen kontrolünü kaybedeceğini iddia eden kampanyanın destekçileri, 76 milyon nüfuslu Türkiye AB'ye girmeden, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkması gerektiğini savunuyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı David Cameron ve Maliye Bakanı George Osbourne, Türkiye'nin yakın zamanda AB'ye üye olamayacağı, bunun yakın bir gelecekte imkansız olduğu açıklamasını yapmıştı. Cameron ve Osbourne, İngiltere'nin AB'de kalması yönünde kampanya yürütüyor.

AB'den ayrılma yanlılarının hazırladığı broşürlerde, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile komşu olan Müslüman bir ülke olduğu, suç oranlarının, silah sahibi sayısının ve çeteciliğin yüksek olduğu söylenerek, Türkiye'deki doğum oranlarının yüksek olmasıyla sekiz yıl içinde İngiltere'deki nüfusun sadece Türkiye'den gelenlerle bir milyon artacağı iddia ediliyor.