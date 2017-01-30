İngiltere'de Trump'ın ziyaretine karşı 1 milyondan fazla imza toplandı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a yönelik tepkiler, Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının vizelerine koyduğu kısıtlama ile birlikte iyice arttı.

İngiltere'de, Trump'ın bu yıl içinde yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesini isteyen bir dilekçeye üç gün içinde 1 milyonu aşkın imza atıldı.

Bir dilekçenin parlamento gündemine alınması için 100 bin imzalı olması yetiyor.

"Britanya halkını yarı yolda bırakmış olacak"

Buna karşılık Başbakanlık konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Trump'ın ziyaret davetini kabul ettiğini ve gezisinin iptalinin söz konusu olamayacağını bildirdi.

Donald Trump'ın ziyaretini protesto eden dilekçeye destek çağrısı yapan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise dün Twitter hesabından "@Theresa_May resmi ziyareti erkeleyip Trump'ın attığı adımı en açık şekilde kınamadığı takdirde Britanya halkını yarı yolda bırakmış olacak" açıklaması yaptı.

Jeremy Corbyn, "@realDonald Trump utanç verici #MüslümanYasağı ve mültecilerle kadınlara yönelik saldırıları ile ortak değerlerimizi ihlal ederken Britanya'yı ziyaret edememeli" diye sürdürdü.

"Uzun vadeli düşünmek zorundayız"

Trump'ın İngiltere'yi ziyaret edeceği İngiltere Başbakanı Theresa May'in ABD'ye geçen hafta yaptığı ziyaret sırasında açıklanmıştı. Ancak bu yıl gerçekleşmesi planlanan ziyaret için kesin bir tarih belirlenmedi.

Ancak Başkan Trump geçtiğimiz Cuma günü ABD'ye mülteci alımını 120 gün durduran, Suriye'den mülteci alımını süresiz olarak yasaklayan ve nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin tüm vatandaşlarının ülkeye girişini durduran bir kararname imzalayınca, hem ABD hem de dünyanın çeşitli yerlerinde öfkeli protestolar patlak verdi.

Başbakanlık, BBC'nin konuyla ilgili sorularına "Amerika çok önemli bir müttefik. Uzun vadeli düşünmek zorundayız" diye yanıt verdi.

Parlamentodaki üçüncü parti olan Liberal Demokrat Parti'nin lideri Tim Farron da Trump'ın ziyaretinin iptali çağrısını destekledi ve "Başkan Trump'ın Britanya'ya ziyareti bu utanç verici yasak kalkana kadar ertelenmelidir. Yoksa Theresa May, Kraliçe'yi İngiliz vatandaşlarını inançları yüzünden ülkesine almayan bir adamı misafir etmek gibi zor bir durumda bırakmış olacak" diye konuştu.

İskoçya'da hükümette olan İskoç Ulusal Partisi dışişleri sözcüsü Alex Salmond da ziyaretin "kötü bir fikir" olduğunu söyledi.

Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan da, yasaklar kaldırılmadıkça ziyaretin yapılmaması gerektiğini söyledi ve "Bu konuda görüşüm gayet net. Bu zalimce, utanç verici bir yasak ve bu yasak kaldırılmadıkça Başkan Trump'ın önüne kırmızı halı sermemeliyiz" diye ekledi.