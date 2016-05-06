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Dünya

İngiltere'de trafik kazasında ölen 3 Müslüman gencin cenazesine binlerce kişi katıldı

3 genç aşırı hız yaptıkları otomobille önce park halindeki araçlara sonra da işaret levhasına çarptıktan sonra durabildi

06 Mayıs 2016 08:03

İngiltere'nin Manchester kentinde kaza sonucu ölen 3 Müslüman genç; Hamzaa Iqbal, Munib Afzal Karim ve Hamza Gujjar'ın cenaze töreni Victoria Park Camii'nde düzenlendi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobille yaptıkları kaza sonucu hayatlarını kaybeden Hamzaa Iqbal, Munib Afzal Karim ve Hamza Gujjar'ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. 

İkisi olay yerinde, diğeri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gençlerin cenaze töreni, Manchester kentindeki Victoria Park Camii'nde yapıldı. Müslüman gençler için toplanan binlerce kişi, cenaze namazını da burada kıldı. 

Hamzaa Iqbal, Munib Afzal Karim, Hamza Gujjar

Habertürk'ün Daily Mail'den aktaradığı habere göre, gençlerin içinde bulunduğu otomobil, önce park halindeki iki araca ardından bir işaret levhasına çarptıktan sonra durabilmişti. Hurdaya dönen araçtan Hamzaa Iqbal ve Hamza Gujjar'ın cansız bedenleri çıkarılmıştı. Munib Afzal ise, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Ancak kısa bir süre sonra, 21 yaşındaki Afzal'ın da ölüm haberi gelmişti. 

3 Müslüman gencin yakınları ve arkadaşları kaza haberiyle yasa boğuldu. Kaza haberi, İngiliz basınında geniş yankı buldu. Müslüman gençlerin ölümünün ardından, trafikte aşırı hıza yönelik denetimler de arttırıldı. 

 

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