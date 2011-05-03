-İNGİLTERE'DE TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ LONDRA (A.A) - 03.05.2011 - İngiltere'de terörle mücadele yasası uyarınca polis, ülkenin kuzeybatısındaki bir nükleer santral yakınlarında beş kişiyi gözaltına aldı. Polis 20 yaşlarındaki beş erkeğin, dün akşamüstü Cumbria'daki Sellafield nükleer santralı yakınlarında gözaltına alındıklarını açıkladı. Londra'da yaşadıkları ve Bangladeşli oldukları tahmin edilen beş kişinin, terörle mücadele yasası uyarınca gözaltına alındıkları kaydedildi. Yerel basın, Sellafield nükleer santralının askeri değil sivil bir santral olduğu ve yaklaşık 11 bin kişinin bu santralde çalıştığı bilgisini aktarıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İngiltere Başbakanı David Cameron, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin ardından, olası saldırılara karşı vatandaşlarını ihtiyatlı olmaya çağırmıştı. -SUUDİ ARABİSTAN'DA AMERİKALILAR UYARILDI El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da Amerikan askerlerinin düzenlediği bir operasyon ileöldürmesinin ardından Riyad'da bulunan ABD Büyükelçiliği tarafından vatandaşlarına olası terör saldırılarına karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Suudi yetkililerin konuyla ilgili sessizliği sürüyor. Arabnews gazetesi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur Al Türki'nin Suudi Arabistan'ın hiç bir yetkilisinin konu ile ilgili konuşmayacağını ve yorum yapmayacağını söylediğini ileri sürdü. 1957 yılında Suudi Arabistan'da doğan Usame Bin Ladin'in ailesi ülkenin en zenginleri arasında. Tahminen 28 milyon nüfuslu ülkede 10 milyon yabancının yaşaması güvenlik güçlerini teröre karşı ciddi çaba göstermeye sürüklüyor. Suudi basını yabancıların güvenlik endişeleri ve bin Ladin'in ölümü ile ilgili neler düşündükleri konusunda röportajlara da yer veriyor. Yabancılar, Usame Bin Ladin'in öldürülmesinden memnun olduklarını dile getiriliyor. Öte yandan Arabnews gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Halid Almaneenna ülkede yaşayan yabancıları Bin Ladin'in öldürülmesi sonrası El Kaide'den gelebilecek terör saldırılarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Uyarı Arabnews gazetesinde birinci sayfadan yer aldı. İngilizce yayın yapan 'Saudigazette' sokaklarda yaptığı röportajlarda Suudi vatandaşlarının bin Ladin'in ölümü ile birlikte dünyanın daha güvenli olacağını söylediklerini kaydediyor. Gazetenin haberine göre, ABD'nin bin Ladin'in cesedinin denize atıldığı yönündeki açıklamaları inandırıcı bulmayan Suudiler, kesinlikle onun öldüğünü ispat eden fotoğraflar ve görüntülerin yayımlanmasını istiyor.