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Dünya

Teröristlikle suçlanan Türk'ün davasında jüri görevden alındı

Londralı Türk kökenli Erol İncedal İngiltere'de bir terör saldırısı planlamakla suçlanıyor

11 Kasım 2014 16:54

İngiltere’de “Mumbai tarzı” bir terör saldırısı planlamakla suçlanan 26 yaşındaki Londralı Türk kökenli Erol İncedal’ın basına kısmen kapalı olarak gerçekleşen davada görev yapan jüri görevden alındı.  

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, savcılık İncedal'ın yeniden yargılanmasını isteyeceklerini doğrularken, yeni yargılama için herhangi bir tarih belirlenmediği belirtiliyor.

Türkiye kökenli zanlının üzerinde eski başbakanlardan Tony Blair ile eşi Cherie'nin adresinin bulunduğu öne sürüldü.

Savcılar, İncedal'ın 'önemli bir kişiyi' ya da 2008'de Mumbai'de yaşanana benzer bir saldırıyı hedeflediğini iddia etti.

2008'de Mumbai'de 12 farklı noktada gerçekleşen koordineli bombalı saldırılar sonucunda 174 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları radikal İslamcı Pakistanlı örgüt Laşkar-i Taiba üstlenmişti.

Savcıların mahkemeye sunduğu iddianameye göre, İncedal'ın cep telefonunda Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) destekleyen içerikte malzemeler de bulundu.

 

Erol İncedal kimdir?

 

Yargılaması kısmen gizli yapılan 26 yaşındaki İncedal ise, 'terör eylemi' düzenlemeye hazırlandığı iddialarını reddediyor.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin olarak sunulan bilgilere göre, 30 Eylül 2013'te polis tarafından durdurulan İncedal'ın Mercedes marka aracına dinleme cihazı yerleştirildi.

İncedal'ın kayıt altına alınan konuşmalarında, malzemeleri sağa sola taşımaktan kurtulmak için 'gizli bir ev'e ihtiyacı olduğunu; beyazları sevmediğini ve eğer arabasında bir şey bulunursa başının belaya gireceğini söylediği belirtiliyor.

İncedal ve Munir Rarmoul-Bouhadjar'ın bir kaç hafta sonra ekim ayında Londra'nın doğusunda gözaltına alınırken, savcı Richard Whittam, zanlılarla birlikte ele geçirilen iphone marka telefonun koruyucusu içinde bomba yapımına ilişkin bilgiler içeren bir hafıza kartı da bulunduğunu söyledi.

Rarmoul-Bouhadjar'ın 'terörizm için yararlı malzemeler bulundurmak' suçlamasını kabul ettiği belirtildi.

Ele geçirilen iphone telefonda ise, bazı sinangogların fotoğrafları ve IŞİD'i destekleyecek malzemelerin bulunduğu öne sürülüyor.

Savcının verdiği bilgiye göre, Tony Blair'in adresi ise, İncedal'ın Versace marka gözlüğünün kılıfı içinde bulundu.

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