-İNGİLTERE'DE TELEKULAK SKANDALI BÜYÜYOR LONDRA (A.A) - 07.07.2011 - İngiltere'de "News of the World" gazetesinin, terör kurbanlarının ardından Irak ve Afganistan'da hayatını kaybeden askerlerin ailelerinin de telefonlarını yasa dışı olarak dinlediği iddia edildi. Daily Telegraph gazetesinin iddiasına göre, Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu "News of the World" gazetesi, Irak ve Afganistan'da ölen İngiliz askerlerinin yakınlarının telefon numaralarını ele geçirerek, dinledi. Telefon numaralarının, gazete için çalışan özel dedektif Glenn Mulcaire'in dosyasında bulunduğu kaydedildi. Gazete bu iddianın yanı sıra, dokuz yıl önce kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 13 yaşındaki Milly Dowler'ın ve 7 Temmuz 2005'te Londra'daki terör saldırılarında ölenlerin yakınlarının telefonlarını dinlemekle de suçlanıyor. İddiaların ardından İngiliz Kraliyet Birliği, "News of the World" gazetesi ile kampanya ortaklığına son verirken, İngiltere Başbakanı David Cameron dün konuya ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılacağını söyledi. İngiliz polisinin gazete ile işbirliği yapmış olabileceği iddiaları da gündemde yer alırken, konunun bugün İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasında tartışılması bekleniyor. -SKANDALIN MURDOCH'IN BSKB'Yİ SATIN ALMASINA ETKİSİ- Medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu "News Corporation" şirketi, İngiltere'de The Sun, The News of the World, The Times gazeteleri ile Sky kanalının yüzde 39'unun sahibi. Telefon dinleme skandalının, Murdoch'ın İngiltere'deki dijital uydu kanalı BSkyB'yi tamamen satın alma isteğini nasıl etkileyeceği tartışılıyor. İktidarın büyük ortağı Muhafazakar Parti, Sky News'un bağımsız kalması şartıyla Murdoch'ın BSkyB'yi satın almasına sıcak baksa da muhalefetteki İşçi Partisi İngiliz basınındaki dengelerin bozulacağı endişesiyle bu karara tepki gösteriyor. BSkyB hisselerinin sadece yüzde 39'una sahip olan Murdoch'ın şirketinin ihaleyi kazanıp kazanmadığının birkaç hafta içinde belli olması beklenirken, "News of the World" gazetesinin karıştığı dinleme skandalı nedeniyle kararın ertelenebileceği yorumları yapılıyor. Bu arada, skandalın ardından BSkyB'nin hisseleri yüzde 2 oranında değer kaybetti.