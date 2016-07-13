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Dünya

İngiltere'de 'May'ler karıştı, tebrikler porno yıldızına gitti!

İngiltere'nin yeni başbakanı olmaya hazırlanan Theresa May ile porno yıldızı ve model Teresa May'in isim benzerliği sosyal medyada karışıklığa sebep oldu

13 Temmuz 2016 03:12

İngiltere’de sosyal medya kullanıcıları başbakan olmaya hazırlanan Theresa May ile porno yıldızı ve model Teresa May’i karıştırdı. Yüzlerce tebrik mesajı atılmasının ardından, model May kısa sürede ün kazandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiltere’nin yeni Başbakanı Theresa May ile model olan Teresa May’in isimleri arasındaki tek fark ise “h” harfi. İngiltere’de David Cameron, yarın başbakanlık görevinden ayrılarak koltuğu Muhafazakâr Parti’deki liderlik yarışında tek aday olarak kalan Theresa May’e bırakacak. 'İkinci Demir Leydi' olarak ismini duyuran May ise son günlerde, kendisi ile aynı adı taşıyan modelin gölgesinde kaldı.

İngiltere’nin ikinci kadın başbakanı olmaya hazırlanan May, sosyal medya kullanıcıları tarafından modellik yapan Teresa May ile karıştırıldı. İsim benzerliği nedeniyle kafaları karışan sosyal medya kullanıcıları başbakanlık görevi için gün sayan Theresa May yerine model olan Teresa May’e tebrik mesajları attı. Model May, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

 

“Başbakan değilim" yazdı

 

Teresa May, yaşanan bu karışıklığın ardından sosyal medya hesabındaki biyografisini de değiştirmek zorunda kaldı. Biyografisine “İngiliz bir modelim, başbakan değil” notunu düşen May, “Birçok kişinin benim başbakan olacağımı düşünmesi oldukça gülünç. Bu durum ne kadar cahil insanların olduğunu gösterdi” yorumunu paylaştı.

 

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