İngiltere'de tarihi kabine toplantısından Brexit'e onay çıktı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile yapılan Brexit anlaşmasıyla ilgili kabinesinden destek almayı başardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile yapılan Brexit anlaşmasıyla ilgili olarak bugün yaptığı kabine toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Yaklaşık 5 saat sürerken toplantına ilişkin konuşan May, kabinede yaşanan ateşli tartışmaların ardından taslak anlaşma metninin onaylandığını duyurdu.

Anlaşmayı 'Müzakere edilebilecek en iyisi' olarak niteleyen Mayi "Bu bizim ilerlememize ve önümüzdeki günlerde anlaşmayı sonlandırmamıza izin veren belirleyici bir adım" ifadelerini kullandı. May, uzlaşmaya varılan planın sendikaları ve piyasayı koruduğunu söyledi.

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık ve AB, ülkenin Birlikten ayrılma sürecinde atılacak adımları belirlemek için müzakere yürüttü. İrlanda sınırına yönelik politikalar gibi konularda yaşanan anlaşmazlık müzakerelerde uzlaşma çıkmasını zorlaştırmıştı. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir süren müzakerelerin ardından taslak metinde anlaşıldığı May'in bürosu tarafından dün açıklanmıştı.

"Brexit" olarak adlandırılan Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış sürecine ilişkin yol haritası niteliğindeki metin, bugün bakanlar ile müzakere edildi. May'ın taslak anlaşmaya hem kabinesinden hem de parlamentodan onay alması gerekiyordu. 650 sandalyeli parlamentoda 320 milletvekilinin yaklaşık yüz sayfalık anlaşmaya onay vermesi gerekiyor. Ancak, anlaşmanın parlamento onayına ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

Birleşik Krallık'ta 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına destek vermişti. 46 milyondan fazla seçmenin oy verdiği referanduma katılım yüzde 72 seviyesinde gerçekleşmişti.