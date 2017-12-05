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Spor

İngiltere’de Talisca pazarlığı

Fikret Orman Brezilyalı oyuncu için konulan 25 milyon Euro’luk opsiyon maddesini kullanmak istemiyor

05 Aralık 2017 13:51

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Anderson Talisca'nın bonservisini almak için Londra'da Benfica Kulübü Başkanı Luis Filipe Vieira ile buluştuğu ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kiralık oyuncusu Talisca’nın peşini bırakmıyor. Siyah-beyazlılarda bu sezon özellikle ligdeki performansıyla eleştirilen Brezilyalı oyuncunun bonservisiyle kadroya dahil edilmesi için bizzat Başkan Fikret Orman konuyu yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde başkan Orman’ın İngiltere’ye kızını ziyarete gittiğinde transfer çalışmaları yaptığı hatta Arsenal’ın golcüsü Olivier Giroud ile ilgilenildiği gündeme gelmişti. Ancak Fanatik’in haberine göre Orman’ın İngiltere’de transfer görüşmesi yapmadığı Talisca’nın bonservisini alabilmek için Benfica Kulübü Başkanı Luis Filipe Vieira ile buluştuğu ortaya çıktı.

Orman, Benfica ile sözleşmesi 2019 sezonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncu için konulan 25 milyon Euro’luk opsiyon maddesini kullanmak istemiyor. Bu durumu da başkan Orman’ın Vieira ile yaptığı görüşmede açıkça dile getirdiği belirtildi.(Skor)

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