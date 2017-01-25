İngiltere'de sokakta yaşayanların sayısı 1 yılda yüzde 16 arttı

İngiltere'de sokakta yaşayanların sayısının 1 yılda yüzde 16 artmasına dikkat çeken sivil toplum kuruluşları ve muhalefet, durumu 'skaldal' olarak değerlendirdi.

Ülkede sokakta yaşamak zorunda kalan insanların sayısı son bir yılda 3 bin 569'dan 4 bin 134'ye yükselerek yüzde 16'lı bir artış gösterdi.

Independent'ın haberine göre, İngiiltere'deki sivil toplum kuruluşları ve muhalefet tarafından 'dehşet verici' ve 'skaldal' olarak tanımlann artış ile ilgili olarak resmi kurumlardan yapılan açıklamada ise söz konusu artışın 'adres sistemindeki mevzuat değişikliğinden' kaynaklandığı iddia edildi.

Evsizlere yardım kuruluşu 'Crisis' yetkilisi Jon Sparkes ise kimsenn sokakta yaşamaması gerektiğini söyleyerek yetkililere acil önlem almaları için çağrıda bulundu.

Sparkes, sokakta uyuyan insanların sayısında dehşet verici bir artış olduğunu söyleyerek, binlerce insanın çaresizce kapı altlarında, çöp kutularında, istasyonlarda, parklarda ve kendilerini güvende hissedebilecekleri herhangi bir yerde yaşamak durumunda kaldıklarını ifade etti.