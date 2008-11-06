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Ekonomi

İngiltere'de şok faiz indirimi

İngiltere Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin çok üzerinde 1.5 puanlık bir faiz indirimi yaptı.

06 Kasım 2008 02:00

İngiltere Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin çok üzerinde 1.5 puanlık bir faiz indirimi yaptı.

Krizin etkilerini azaltmaya yönelik atılan adımlardan sonra bugün Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının alacakları faiz kararları merakla beklenirken İngiltere’den beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi geldi.

Banka, gösterge faiz oranlarını tam 1.5 puan indirerek yüzde 3 seviyesine çekti.
Piyasa beklentileri yarım puanlık bir indirim yönündeydi.

İngiltere Merkez Bankası'nın bu beklenmedik kararının ardından Avrupa borsalarına alım geldi. Ancak bu alımlar endeksleri dünkü kapanış seviyelerine ulaştıramadı. Kararın ardından Avrupa'daki kayıplar yüzde 3 seviyelerine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise dolar lehine bir hareketle 1.2890 seviyelerinden 1.2910 sınırına kadar geldi.

İngiltere'de indirimden önce gösterge faiz yüzde 4.5, Avrupa'da yüzde 3.75 seviyesindeydi

İsviçre ve Avrupa da faizleri 0.5 puan indirdi

İngiltere Merkez Bankası ile birlikte İsviçre Merkez Bankası da bugün 0.5 puan faiz indirdi.
Avrupa Merkez Bankası da saat 14.45'te itibariyle faiz kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine uygun olarak faizlerini 0.5 puan indirerek yüzde 3.25'e çekti.

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